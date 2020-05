La modelo Gigi Hadid rompe el silencio sobre su embarazo y revela cuáles con sus antojos

La model Gigi Hadid no pudo callarlo más y confirmó que espera a su primer bebé junto a su pareja, el cantante británico Zayn Malik.

Tras días de rumores, la joven de 25 años, reveló durante una entrevista con "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", que sí es cierto ¡lleva 20 semanas de embarazo!

“Obviamente, desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos. Pero estamos muy emocionados y felices y agradecidos por los buenos deseos y apoyo de todos”, dijo Hadid durante la entrevista el jueves.

Fallon también mandó sus felicitaciones a Malik: "Dígale que si necesitan algo, que llamen al tío Jimmy. Me aseguraré de que estén cuidados".

“Tendrá el mejor tío Jimmy!” respondió Hadid.

La pareja recientemente celebró el cumpleaños de la joven modelo en la finca de su familia en Pensilvania, según reporta E! News. Durante la entrevista admitió que su antojo de embarazo han sido los “everything bagel”.

"Como un everything bagel al día, así que ya estaba tan emocionada de que mi pastel de cumpleaños fuera un everything bagel, pero luego descubrí que Buddy [Valastro], el 'Cake Boss', hizo mi pastel", continuó. "No sé si eran mis hormonas en ese momento o simplemente, como emocional por la cuarentena, pero lloraba cada cinco minutos por una hora cada vez que pensaba en que Buddy hizo mi pastel".

La noticia de que la pareja esperaba un bebé provocó una explosión en las redes sociales.

En Estados Unidos, tres de los 10 temas más comentados del día eran en relación al embarazo, con etiquetas como #Gigi #Zayns y #Zigi

Hadid y Malik, exmiembro de la banda One Direction, fueron pareja por más de dos años entre 2015 y 2018, luego de conocerse en la grabación del video del tema “Pillowtalk”.

Los rumores de que habían retomado su romance surgieron en diciembre del año pasado y se confirmó cuando paparazzi les tomaron fotos acaramelados en enero de este año en las calles de la ciudad de Nueva York.

La pareja fue vista pasando la cuarentena con la familia de ella este fin de semana gracias a varias fotos que publicó la modelo para conmemorar su cumpleaños.

Se permitió un aforo máximo de 250 autos con dos pasajeros por vehículo.

Además de Malik, en las imágenes también estaba presente Bella Hadid, la hermana de Gigi quien también es modelo.

Las fotos en las redes también han permitido inferir que se han recluido en una finca que tiene la familia Hadid en el estado de Pennsylvania.

Durante sus primeros años juntos, Hadid y Malik aparecieron en la portada de la edición estadounidense de la revista Vogue y protagonizaron una campaña de la casa de moda Versace, gracias a su pasión por el diseño.

Con el embarazo de Hadid, Malik se convierte en el tercer miembro de One Direction en tener descendencia.

Louis Tomlinson se convirtió en papá de Freddie en 2016, mientras que Bear, el hijo de Liam Payne nació en 2017.

La pareja le estará pasando a su bebé una interesante fusión genética y cultural, pues de parte de Hadid tiene ancestros holandeses y palestinos, mientras que el padre de Malik es británico de ancestros paquistaníes y su madre tiene sangre irlandesa.

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" se transmite de lunes a viernes a las 11:35 p.m. ET / PT en NBC.