La mamá de JLo dice que “siempre supo” que su hija volvería con Ben Affleck

La madre de Jennifer Lopez, Guadalupe Rodríguez, sabía que su hija y Ben Affleck estaban hechos el uno para el otro.

El 3 de mayo, Rodríguez acompañó a J. Lo en su aparición en TODAY y habló de la nueva relación de la cantante con Affleck, que, según su madre, se veía venir desde hacía mucho tiempo.

"Sabía que siempre volverían a estar juntos porque recé durante 20 años", dijo Rodríguez en TODAY.

López asintió juguetonamente y dijo: "OK", como si lo hubiera escuchado antes. "Jennifer dijo: 'Vamos a seguir adelante'", dijo Hoda después de la interjección de Rodríguez, riendo.

Affleck y López se casaron en 2022, casi 20 años después de comprometerse por primera vez en 2003. Se separaron en 2004, pasando a formar familias con otras personas, antes de reconcentrase en 2021.

Antes de la confesión de su madre, López dio más detalles sobre su relación a Hoda Kotb, llamando a Affleck el "amor de su vida".

Ella dice que su próximo álbum, "This Is Me … Now", habla de su historia de amor de décadas, capturando el "momento en el tiempo cuando (ellos) se juntaron por primera vez".

"En los últimos 20 años he hecho un viaje increíble por mi vida, y creo que he crecido mucho. El álbum trata realmente de capturar esos momentos en el tiempo. Enamorarse y vivir ese momento, y 20 años después intentar capturar lo que fue ese momento, que fue algo muy diferente", dijo.

¿Y si el amor es mejor la segunda vez? López se planteó la cuestión.

"Creo que cuando tienes la experiencia de la vida detrás, te das cuenta de lo que es realmente importante. Me encanta lo que hago. Siempre lo he dicho, pero desde que tuve hijos, eso cambió para mí. Ahora, al tener una familia de esta manera y estar casado, empiezas a reajustarlo todo. ¿Qué es realmente importante? ¿Cuánto quiero trabajar?", explica. "Empiezas a darte cuenta de lo que quiero hacer con mi vida".

López dijo que sus hijos, los gemelos Max y Emme, de 15 años, "adoran" a Affleck.

"Es un padre y una figura paterna maravillosa para ellos. Tiene sus propios tres hermosos hijos y luego estamos nosotros y él es fantástico. Realmente se enfrenta al reto de lo que es y lo que significa y ellos le adoran. Lo adoran. Lo aprecian y yo también", dijo López.