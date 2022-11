Fallece John Aniston, estrella de “Days of Our Lives” y padre de Jennifer Aniston

John Aniston, la estrella ganadora del Emmy de la telenovela diurna “Days of Our Lives” y padre de Jennifer Aniston, murió a los 89 años.

La hija del actor publicó, el lunes en la mañana, un homenaje a él en Instagram, anunciando que había muerto el viernes, el Día de los Veteranos. John Aniston sirvió en la Marina de los Estados Unidos.

“Dulce papá…⁣ John Anthony Aniston”, escribió Jennifer Aniston. “Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número tendrá para siempre un significado aún mayor para mí ahora”.

John Aniston nació como Yannis Anastassakis en Creta, Grecia, y emigró con su familia a Pensilvania cuando era niño.

Su papel más conocido fue el de Victor Kiriakis en "Days of Our Lives", pero sus créditos también incluyeron "Search for Tomorrow", "The West Wing" y "Gilmore Girls".