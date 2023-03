¿Cómo funciona la votación de los Oscar? Así fue como se decidieron los ganadores

LOS ÁNGELES, California - El camino hacia un Oscar pasa por una larga temporada de premios, que finalmente culmina el domingo en los Premios de la Academia. Lo guiamos a través del proceso de llevar esa estatuilla dorada a la mano de un ganador: así es como funciona la votación de los Oscar:

¿Quién vota en los premios Oscar?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cuenta con más de 10,000 miembros, divididos en 17 ramas. Todos los miembros de la academia deben estar involucrados en el negocio del cine de alguna manera, pero la membresía no se limita a los creativos: también hay sucursales para ejecutivos y profesionales de marketing y relaciones públicas.

Si bien las nominaciones las deciden principalmente los miembros de la rama correspondiente (por ejemplo, los directores nominan a los directores), todos los miembros votantes pueden nominar películas a la mejor película. Una vez que se deciden los nominados, todos los miembros votantes son elegibles para emitir su voto en cualquier categoría.

En los últimos años, la academia ha tomado medidas para diversificar su membresía, especialmente después de recibir críticas por una avalancha de nominados de actuación exclusivamente blancos. Agrega nuevos miembros una vez al año.

¿Cuándo se lleva a cabo la votación de los Oscar?

La votación se lleva a cabo durante unos días, no mucho antes de la ceremonia: en 2023, la votación comenzó el 2 de marzo y finalizó el 7 de marzo, cinco días antes de la gran noche.

¿Cómo se emiten los votos?

La votación se realiza completamente en línea.

La tabulación para la mayoría de las categorías es simple: el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos gana.

La mejor película, por otro lado, emplea la votación por orden de preferencia (también conocida como votación preferencial). Los votantes ordenan a los nominados por preferencia; si una película obtiene más del 50% de los votos de primer lugar en la primera ronda, esa es la ganadora. Pero si ninguna película alcanza ese umbral, entonces se elimina la que tenga la menor cantidad de votos de primer lugar: las personas que clasificaron esa película en primer lugar verán transferidos sus votos a sus segundas opciones. Y así sucesivamente hasta que alguna película gana la mayoría.

Suena complicado, lo sabemos, pero los defensores de la votación por orden de preferencia argumentan que es más representativa, especialmente en un amplio campo de nominados.

¿Quién conoce a los ganadores antes de que se anuncien?

Según el sitio web de la academia, solo dos socios de PricewaterhouseCoopers conocen los resultados de antemano. PwC es la firma contable que tabula los votos. Cada socio está estacionado en las alas del Dolby Theatre durante la ceremonia con un juego completo de sobres de los ganadores. Se encargan de entregar el sobre sellado al ganador.

De manera infame, en 2017, un contador de PwC entregó a Warren Beaty y Faye Dunaway el sobre equivocado, lo que resultó en el fiasco de la mejor película de “La La Land”/“Moonlight”.

LA LISTA DE GANADORES

Mejor Película

Ganador: "Everything Everywhere All at Once" (A24)

Mejor Director

Ganador: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor actor

Ganador: Brendan Fraser ("“The Whale”")

Mejor actriz

Ganador: Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor actor de reparto

Ganador: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor actriz de soporte

Ganador: Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor Guión Original

Ganador: “Everything Everywhere All at Once” (A24)

Mejor Guión Adaptado

Ganador: “Women Talking” (MGM/United Artists Lanzamiento)

Mejor largometraje animado

Ganador: “Pinocchio de Guillermo del Toro” (Netflix)

Diseño de producción

Ganador: “All Quiet on the Western Front” (Netflix)

Cinematografía

Ganador: “All Quiet on the Western Front” (Netflix)

Diseño de vestuario

Ganador: “Black Panther: Wakanda Forever” (Marvel Studios)

Montaje cinematográfico

Ganador: "Everything Everywhere All at Once" (A24)

Maquillaje y Peluquería

Ganador: “The Whale” (A24)

Sonido

Ganador: Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Efectos visuales

Ganador: “Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

Música (partitura original)

Ganador: “All Quiet on the Western Front”

Canción original

Ganador: “Naatu Naatu” de “RRR”

Característica documental

Ganador: “Navalny” (CNN/Warner Bros.)

Mejor Película Internacional

Ganador: “All Quiet on the Western Front” (Alemania)

Mejor Cortometraje de Animación

Ganador: “The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse” (Apple TV+)

Cortometraje Documental

Ganador: “The Elephant Whisperers” (Netflix)

Corto de acción en vivo

Ganador: “An Irish Goodbye” (Floodlight Pictures)