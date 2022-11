Nuevas conductoras se unen a Adamari López en la nueva etapa de “Hoy día”

MIAMI - El programa matutino de Telemundo, "Hoy día", iniciará una nueva etapa este lunes 5 de diciembre, presentando un formato diario con mucha más variedad y entretenimiento, además de las noticias del día, comenzando a las 7:00 a.m. (6:00 a.m. centro).

El programa de tres horas en vivo, que se transmite de lunes a viernes, le dará la bienvenida a nuevos presentadores que ofrecerán un formato fresco y entretenido para arrancar el día, incluyendo a Penélope Menchaca, la famosa influencer Lissette “Chiky Bombon” Eduardo y la ex Miss Universo Andrea Meza, acompañadas de la queridísima Adamari López.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Nuestro compromiso es siempre servir a nuestras audiencias con el contenido que anhelan, ahora con un formato más entretenido y dinámico para comenzar sus mañanas, sin dejar atrás los titulares noticiosos del día”, comentó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. “Nos complace contar con este gran conjunto de personalidades que inyectarán una dosis de energía y vigor a las mañanas de nuestros televidentes de costa a costa”, agregó.

SOBRE LAS CONDUCTORAS

Penélope Menchaca regresa a la pantalla de Telemundo, donde primero incursionó en el mundo televisivo con el famoso programa "12 corazones". Durante su exitosa carrera, ha conducido múltiples programas incluyendo "Venga la alegría y "El poder del amor", entre otros. Inició en el mundo de las artes y el entretenimiento a una temprana edad como bailarina del Ballet Nacional de México, seguido por su tiempo como vocalista principal para el grupo musical Las Nenas.

Adamari López es una de las estrellas internacionales más queridas de la televisión hispana con una amplia y exitosa carrera en el mundo de las telenovelas. Esta ganadora del premio Emmy debutó como presentadora en el programa matutino de Telemundo "Un nuevo día" en el 2012. También, es autora de libros y ha sido reconocida como "Persona del Año" por la revista People en Español por sus continuos esfuerzos humanitarios.

Andrea Meza se unió a Telemundo como corresponsal de entretenimiento después de culminar su reinado como Miss Universo. Desde su llegada a la cadena, ha colaborado en varios especiales en vivo incluyendo los Premios Billboard de la Música Latina, el Macy’s Thanksgiving Day Parade, y su más reciente rol como presentadora en el programa de las tardes, "En casa con Telemundo".

Lissette “Chiky Bombom” Eduardo robó los corazones de la audiencia con su participación en la primera temporada de "Top Chef VIP", donde llegó a las semifinales. Ahora, la famosa "influencer" dominicana se une a las mañanas de Telemundo. Conocida por sus famosas frases "buenas, buenas" y "rica, sabrosa y deliciosa", se enfoca en compartir mensajes de autoestima y superación en sus videos de TikTok.

Durante su primer mes en la nueva etapa, "Hoy día" contará con invitados especiales que se unirán para conducir el programa cada semana, incluyendo a los actores Daniel Arenas (semana del 5 de diciembre), Arturo Carmona (semana del 12 de diciembre) y el cantante Jerry Bazúa (semana del 19 de diciembre).

Bajo el nuevo formato, el show tendrá más énfasis en entretenimiento y diversión, pero sin dejar a un lado la importancia de las noticias para comenzar el día bien informado. El contenido abordará temas positivos e inspiradores, además de segmentos útiles para la comunidad que resaltarán todo aquello que ayude a vivir una vida mejor. El programa continuará conectando a los televidentes con sus estrellas favoritas, cubrirá lo último en noticias de entretenimiento y ofrecerá segmentos de cocina con chefs invitados para disfrutar la diversidad de la gastronomía latina, entre mucho más.

"Hoy día" se transmite en vivo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. (6:00 a.m. a 9:00 p.m. centro) por Telemundo. Los televidentes también pueden ver el programa a través de Telemundo.com o en la app de Telemundo, que está disponible en el Google Play Store y el Apple App Store.