Anuel AA y Yailin La Más Viral dan la bienvenida al mundo a su hija Cattleya

El cantante urbano Anuel AA y su expareja Yailin "La Más Viral", anunciaron este lunes el nacimiento de su hija Cattleya.

La dominicana publicó en su cuenta de Instagram dos imágenes, una de ellas con el cuerpecito de la pequeña y una flor tapándole la cara, junto al artista urbano.

A continuación su mensaje:

¡Bienvenida al mundo, CATTLEYA pequeña princesa!

Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza.



Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración.



Cattleya, has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas.



Desde el momento en que naciste, nuestros corazones explotaron de alegría y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido, y estamos absolutamente agradecidos de Dios por tenerte en nuestras vidas.



Cuando te miramos a los ojos, nos emocionamos al pensar en todo lo que tienes por descubrir y todo lo que puedes llegar a ser. Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas. Nos da satisfacción la idea de que seamos parte de tu vida y de que tú seas parte de la nuestra.



Queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, para abrazarte, para reír contigo, para consolarte en los momentos difíciles y para celebrar tus éxitos.



Ansiosos de verte crecer fuerte y valiente, llena de amor y felicidad. Estamos emocionados por la aventura que es la vida, y estamos felices y agradecidos por vivirla contigo.



Cattleya. Eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón.