“Se siente mejor”: Madonna sale del hospital tras batallar con infección bacteriana

Madonna continúa recuperándose tras sufrir un problema médico reciente que la dejó varios días en la unidad de cuidados intensivos por una "infección bacteriana grave".

La mujer de 64 años ahora está fuera del hospital. "Ella está en casa y se siente mejor", dijo una fuente a E! News.

La actualización llega un día después de que el manager de Madonna, Guy Oseary, compartiera la noticia de su hospitalización en un comunicado en Instagram, así como confirmar que su próximo Celebration Tour será pospuesto.

"Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica", señaló Guy en su declaración del 28 de junio. "Se espera una recuperación total", agregó.

El percance de salud de la cantante de "Vogue" se produce a menos de un mes de que la gira, que honraba sus 40 años en la música, comenzara en Vancouver, Canadá.

La ganadora del Grammy había expresado su entusiasmo por la serie de conciertos cinco meses antes de su hospitalización.

"Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible", compartió en un comunicado de prensa en enero, "con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando".

Sin embargo, esta no es la primera vez que Madonna sufre un problema médico antes de subir al escenario. La artista de "Like a Virgin" sufrió lesiones durante su gira Madame X de 2019, lo que la obligó a cancelar varios espectáculos en América del Norte y uno en Portugal.

Un año después, Madonna se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera, pero quería que el público supiera que no la estaba perjudicando.

"Entonces, ¿cómo me mantengo en forma?", explicó en su especial Madame X Presents: Madame Xtra Q&A de 2021, por Extra. "Todo está en tu cabeza… Se llama voluntad, se llama nadie me va a detener, y cómo me mantengo en forma es que nadie me va a detener. Y cómo me mantengo en forma es que no creo en las limitaciones".