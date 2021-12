¿Cuál es la mejor canción navideña? Aquí una lista de las más escuchadas por estado en Spotify

CALIFORNIA - Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es casi imposible encender la radio o entrar a una tienda y no escuchar una canción navideña.

Desde nuevos álbumes navideños de cantantes como Kelly Clarkson hasta clásicos pegadizos como "This Christmas" de Donny Hathaway, parece que todos los músicos han escrito una melodía navideña o entregado una interpretación de una canción querida.

Pero, ¿qué dicen los datos sobre qué canción navideña es la mejor?

Antes de las vacaciones, Spotify ha publicado algunos datos sorprendentes sobre las canciones navideñas más transmitidas en cada estado que podrían resolver el debate sobre cuál es realmente el mayor himno festivo jamás creado.

Según la música que los usuarios de Spotify escucharon del 1 al 25 de diciembre de 2020, la plataforma determinó que las dos pistas más escuchadas fueron "Rockin 'Around the Christmas Tree" de Brenda Lee y "All I Want For Christmas is You" de Mariah Carey. "

Aunque a Carey a menudo se la llama la "Reina de la Navidad" y su sencillo alegre sigue encabezando las listas de éxitos décadas después de su debut en 1994, el clásico de Lee de 1958 se impuso. "Rockin’ Around the Christmas Tree "fue la canción navideña más reproducida el año pasado en la friolera de 42 estados.

“All I Want For Christmas is You” quedó en segundo lugar, con California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, D.C., prefiriendo la canción pop escrita por Carey.

Sin embargo, Carey, cuya canción alcanzó recientemente los mil millones de reproducciones, es la artista con la canción navideña más reproducida en Spotify en los Estados Unidos según los datos del 1 de noviembre al 15 de diciembre de este año.

A continuación se muestra la lista completa de los éxitos navideños más transmitidos en Spotify según los datos del 1 de noviembre al 15 de diciembre:

“All I Want For Christmas Is You” by Mariah Carey “Rockin’ Around the Christmas Tree” by Brenda Lee “Jingle Bell Rock” by Bobby Helms “White Christmas” by Bing Crosby, John Scott Trotter & His Orchestra, Ken Darby Singers “It’s the Most Wonderful Time of the Year” by Andy Williams “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” by Michael Bublé “Last Christmas” by Wham! “The Christmas Song (Merry Christmas to You)” by Nat King Cole “Santa Tell Me” by Ariana Grande “Feliz Navidad” by Jose Feliciano

Spotify también rastreó el éxito de las canciones navideñas lanzadas en los últimos cinco años. Sia aterrizó en la parte superior de la lista con su éxito "Snowman", y su canción de 2017 "Santa's Coming for Us" ocupó el tercer lugar. "White Christmas" de Amy Grant quedó en segundo lugar y "Hallelujah" de Pentatonix fue el cuarto.

A pesar de que "Merry Christmas" de Ed Sheeran y Elton John se lanzó hace menos de dos semanas, la colaboración ocupó el último lugar en la lista de mejores canciones nuevas.