Karol G cumple uno de sus más grandes sueños de adolescente al cantar con la ex RBD, Anahí "Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo entre lágrimas Anahí.