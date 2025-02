Jueves de nominación en La Casa de los Famosos. Los chanchos cambiarán todo

¡Llega otra noche de nominaciones, más severas que nunca! Pero, nadie se espera a los chanchos poderosos que cambiarán las puntuaciones. Sintoniza Telemundo. Entra aquí para ver en vivo todo lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos.

Qué paso el miércoles

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

La moneda del destino dejó a Lupillo y a Aleska por una noche juntos en la suite del líder mientras que Caramelo limpió su imagen en la noche de cine con la película de la revelación.

Julia dejó a todos boquiabiertos con su jugada maestra. Pero no todo fue celebración, porque su elección de Dania como acompañante desató una tormenta de chismes y enemistades. Las chicas no perdieron tiempo en hacerle la vida imposible a Julia, mientras las tensiones subían a niveles explosivos.

En otro rincón de la casa, Aleska sigue jugando a su propio juego, con tráfico de acuerdos que nadie sabe si se van a concretar o si solo están alimentando el caos.

La desconfianza crece a su alrededor y las estrategias que parecen una cosa… probablemente sean algo completamente diferente.

Mientras Julia disfruta de su victoria, Dania está furiosa con Alejandra y se alinea con Luca para eliminarla del juego. Por su parte Lupillo, acorralado, por Mama Niu, Mane y Alejandra, no sabe a quién confiarle su futuro en este juego, y la desconfianza hacia Aleska crece como una tormenta inminente.

Pero lo que verdaderamente revolucionó la casa fueron las noches de cine. Cada película trajo consigo una revelación más grande que la anterior.

Los secretos más oscuros de los hipócritas fueron expuestos, y los que parecían los malos de la historia ahora brillaron como los más sinceros.

Caramelo demostró que esta vez todo lo que brilla es oro, y quedó claro que algunos saben esconder muy bien sus verdaderas intenciones. Mientras en el silencio de la noche y con sus almohadas sabrán perfectamente a donde van las nominaciones de este jueves.

Y como si fuera poco, Nacho y la moneda del destino cambió el rumbo de todo, todos quedaran en shock al enterarse de lo que le depara el destino y sin saber qué esperar. Las revelaciones llegaron como un tsunami, cambiando alianzas y rompiendo corazones. ¡Las estrategias están más afiladas que nunca!

En resumen, no solo vimos juegos de poder entre Lupillo y Lodo si no que quedaran alianzas rotas por culpa de Alejandra, ademas descubrimos que en La Casa de los Famosos All Stars, nada es lo que parece. Los hipócritas fueron desenmascarados, y los malos mostraron que su jugada podría ser más peligrosa de lo que pensábamos.

¡No se despeguen, que el siguiente episodio promete más drama y giros inesperados!

Mientras las alianzas se tambalean, solo hay una certeza: en La Casa de los Famosos All Stars, nada permanece oculto por mucho tiempo.

¡Hasta luego, mis queridos, y que el drama nunca se detenga!

CÓMO VER LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL-STARS

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual estará disponible en televisión (7 pm para el Este del país, 6 pm para el Centro, 8 pm para Montaña y 10 pm para el Pacífico), además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos han sido colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.

Los televidentes también podrán visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.