Mujer testifica que agresión sexual de Harvey Weinstein la hizo sentir culpable

Los Ángeles.- Una mujer que dalega que Harvey Weinstein la violó en 2013 testificó el martes que tenía sentimientos de culpa y repugnancia que comenzaron poco después de dejarlo entrar a su habitación de hotel y duraron años.

La mujer, una modelo y actriz que vive y trabaja en Roma y que se encontraba en Los Ángeles en ese momento para un festival de cine, dijo que a partir del día siguiente comenzó a beber mucho.

“Me estaba destruyendo a mí misma”, dijo. “Me sentía muy culpable. Sobre todo porque abrí esa puerta”.

La mujer fue la primera de ocho acusadoras de Weinstein que testificarán en una corte en Los Ángeles donde el magnate del cine de 70 años está siendo juzgado por múltiples cargos de violación y agresión sexual. Weinstein, quien ya cumple una condena de 23 años por una condena en Nueva York, se declaró inocente.

La mayoría de las mujeres dijeron que sus agresiones comenzaron con lo que se suponía que eran reuniones de negocios con Weinstein en hoteles. Sin embargo, la mujer que testificó el martes dijo que estaba sorprendida de encontrarlo llamando a su puerta tarde en una noche de febrero de 2013 después de haberlo conocido brevemente esa noche en el festival de cine de Los Ángeles Italia.

Al quedarse en el hotel bajo un seudónimo, dijo que no tenía idea de cómo Weinstein sabía el número de su habitación y que inicialmente lo dejó pasar por la puerta sin pensar que había algún daño en ello. Eso cambió rápidamente cuando Weinstein se volvió sexualmente agresivo, dijo.

La mujer, cuyo primer idioma es el ruso, dijo que su inglés era muy pobre en ese momento, aunque ha mejorado considerablemente desde entonces, y pensó que podría haberse comunicado mal.

“Me sentía culpable de haber hecho o dicho algo que le hizo pensar que algo podría pasar entre nosotros”, dijo.

Dijo que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en la cama de su hotel.

“Estaba un poco histérica a través de las lágrimas”, dijo. "Seguía diciendo 'no, no, no'".

Dijo que le temía físicamente a Weinstein, quien la superaba en 100 libras o más.

Ella dijo que consideró correr, golpearlo o morderlo.

El fiscal de distrito adjunto Paul Thompson preguntó por qué no lo hizo.

“No lo sé”, respondió ella. “Me arrepiento mucho de esto”.

Dijo que cuando Weinstein la llevó al baño para violarla, dejó de resistirse físicamente, aunque todavía se opuso verbalmente.

“Simplemente me congelé, como si mi cuerpo no escuchara”, dijo.

Dijo que tuvo problemas para enfrentar a sus hijos después del incidente y sintió la necesidad de confesárselo a su sacerdote ortodoxo ruso. Los fiscales buscaron que el sacerdote testificara, pero él se negó, citando privilegios religiosos. La hija de la mujer, que ahora tiene 21 años, testificará más tarde.

En su declaración de apertura, el abogado de Weinstein, Mark Werksman, dijo que muchos de los cargos de los que se acusa a su cliente eran en realidad sexo consensuado que sus acusadores reformularon después de que se convirtió en un pararrayos del movimiento #MeToo en 2017.

Pero en el caso de la mujer que testificó el martes, los abogados de Weinstein niegan que los eventos en su habitación de hotel ocurrieran en absoluto. Ningún registro, video de vigilancia u otra evidencia coloca a Weinstein en el hotel de la mujer, el Sr. C Beverly Hills, la noche en que dice que fue violada.

El abogado de Weinstein, Alan Jackson, la presionó sobre esto durante el contrainterrogatorio, preguntándole cómo Weinstein pudo haber aprendido el número de su habitación y se le permitió llegar a su puerta, y por qué no presentó quejas al personal del hotel sobre “esta terrible violación del protocolo”.

Ella respondió: “Por lo que me pasó. Porque no quería que nadie lo supiera”.

Jackson luego le preguntó por qué se quedó en el mismo hotel durante semanas y ni siquiera cambió de habitación.

"¿Te quedaste en la misma habitación en la que afirmas que fuiste atacada y victimizada por un depredador sexual?" preguntó Jackson.

La mujer admitió que sí.

Ocasionalmente lloró durante su testimonio, pero se mantuvo mayormente serena, mirando hacia abajo cuando se emocionó para recuperarse.

Un día antes, ella estaba llorando tanto en su relato del asalto, que el tribunal levantó la sesión unos minutos antes.

“Quiero disculparme por mi colapso de ayer”, dijo cuando regresó al estrado el martes. “Desafortunadamente no puedo controlar eso”.

Se espera que regrese al estrado el miércoles.

El nombre de la mujer no se revelará en la corte. Se la conoce como "Jane Doe 1".

AP generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente.