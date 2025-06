Desde la pérdida de su hija hasta el envejecimiento de su mamá: Gloria Trevi se desahoga en “El vuelo”

MIAMI - Gloria Trevi siempre ha plasmado su vida en canciones, y su más reciente álbum, "El vuelo", no es la excepción.

En composiciones como "El recuento de los daños", "Con los ojos cerrados" o "El favor de la soledad", la cantautora mexicana ya revelaba lo más profundo de sus sentimientos, y en su nueva producción, la primera como artista independiente, expone temas tan íntimos como la muerte de su primera hija, los altibajos de su matrimonio y la añoranza mientras ve a su madre envejecer.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El disco, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, igualmente contiene momentos eufóricos, como el sencillo "El vuelo", que hace un guiño a su éxito clásico "Todos me miran", y según contó la artista a TELEMUNDO Digital, tiene la intención de manifestar que "no necesitamos de nadie para ser felices".

"No nos caemos y no nos rompemos el corazón una vez. Pueden ser dos, tres, seis, 10. Pero lo importante son las veces que también nos levantamos", expresó sobre este tema que lleva un mensaje similar al sencillo anterior, "Q.E.P.D.", que expone la liberación de un mal amor.

Disfruta del nuevo sencillo de la diva mexicana del pop.

Sin embargo, los momentos de mayor vulnerabilidad también han conectado fuertemente con sus seguidores.

El recuerdo de su primera hija, Ana Dalai

Gloria Trevi admite que no puede evitar pensar en su fallecida hija, Ana Dalai, cuando interpreta la balada "Un abrazo", que inicia con los versos: "Quisiera que todo esto fuera mi peor pesadilla, poder despertar y que aún tú siguieras con vida".

Por esta razón, afirma, le costó grabar la canción y aún se prepara emocionalmente para interpretarla por primera vez en directo.

La cantante, oriunda de la ciudad de Monterrey, en el estado Nuevo León, confiesa que su hija "es en lo que pienso cuando la canto. Y es difícil".

"Para mí grabarla fue difícil. La tuve que grabar en partes y ahora la tengo que cantar, la quiero cantar en un concierto, porque el público me la está pidiendo. Estoy preparándome mentalmente, psicológicamente para poder cantarla en vivo con el público", compartió.

El sentimiento de ver a su madre envejecer

Mientras, en "Arrúllame", la intérprete canta acerca del proceso natural de ver envejecer a su madre, Gloria Ruiz, la añoranza que esto le provoca y las eventuales e inevitables despedidas de los seres amados.

"No es nada más la despedida de mi mamá. Es de todas las personas que me han arrullado. De mi abuelita, de mi bisabuelita, de mí misma, porque yo he arrullado a mis hijos", dijo.

"Yo veo mis manos y veo el tiempo pasando. Ahora mis hijos me cargan. Quiero llorar cuando digo eso. No es nada más ver que a mi mamá le van pasando los años. La tengo, hace ratito estaba con ella, quisiera consentirla mucho más tiempo, (pero) tengo que trabajar. Pero ella sabe que la amo, ella me ama", compartió conmovida la madre de los jóvenes Ángel Gabriel y Miguel Armando.

Rabia, venganza y rencor

El álbum "El vuelo" presenta un conjunto de emociones que llegan a ser incluso oscuras. Gloria Trevi confiesa que en este trabajo musical se encuentra la canción más "vengativa" que ha interpretado en su carrera de casi cuatro décadas.

Se trata de "Para siempre triste", su segunda colaboración con la cantante española Mónica Naranjo.

"Es la canción más vengativa que yo he cantado", expresó sobre este tema, que según explica, muestra "ese sentimiento que sí hay después de una separación donde te traicionaron, donde te engañaron, donde te rompieron, y donde dices: 'Te quiero ver sentir todo lo que tú me hiciste sentir'".

Mientras, en "Mentí", expresa la rabia hacia una pareja que llegó a humillarla.

"Es una canción en donde después de haber amado con una dulzura, con una ternura, de repente no eres correspondido y empiezas a recuperar tu orgullo", destacó.

Sin embargo, la artista descarta que se trate de una composición completamente autobiográfica, pues afirma que en el disco "El vuelo" tuvo la intención de cantar sobre "emociones universales".

"Siempre tiene algo (de autobiográfico). Pero no quiero que digan, como luego dicen: 'Ay, entonces se las dedica (las canciones) a no sé quién'. Porque siento yo que mis sentimientos ya se han convertido en unas emociones más universales", explicó.

Pero confiesa que hay algunas partes que van dedicadas a su esposo, Armando Gómez, con quien ha enfrentado altibajos, como cualquier pareja.

"También tengo un esposo con el que a veces me la llevo muy bien y con el que a veces no me la llevo tan bien", indicó.

La Trevi agregó que "Mentí", que será su próximo sencillo, "tiene más que ver con mi esposo y algunos sentimientos, pero sí se revuelve, se revuelven muchas emociones, sentimientos. Porque yo no he tenido esa situación de que me yo me haya humillado con él", lo que sí experimentó con su primer representante, según ha declarado anteriormente y la trama de su serie biográfica, "Ellas soy yo".

Inspirada en la ruptura amorosa de uno de sus hijos

Y como la artista transparente que siempre ha sido, la reina del pop mexicano compartió que se inspiró en la ruptura amorosa de uno de sus hijos para el tema "Mientras tú te ríes de mí".

"Me la inspiró una relación que tuvo uno de mis hijos. Le rompieron el corazón gravemente", detalló. "Se derrumbó durante un tiempo. Claro que también se levantó, es mi hijo, tiene mi casta", agregó.

Mientras promociona este disco tan personal, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre completo de la cantautora considerada un ícono de la comunidad LGBTQ+, se prepara para ofrecer dos conciertos a finales de junio bajo el título "La fiesta", en la Ciudad de México, por motivo del Mes del Orgullo.

De igual modo, a principios de julio, se presentará en Madrid, España, donde también ha recibido gran acogida.

Luego, según confirmó, espera revelar las fechas de su nueva gira en apoyo a "El vuelo".

Entre otros proyectos, Gloria Trevi apareció recientemente en la serie de Telemundo, Velvet: El Nuevo Imperio. Puedes ver su participación en el video a continuación.

La diva del pop de México llega a la tienda en un ambiente de misterio, pero no todo sale como debe. Mira la divertida escena.