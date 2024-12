Las 10 películas más taquilleras durante estos días festivos, según estimados

La Navidad llegó antes a la taquilla este año.

“Moana 2” atrajo a una ola de espectadores el fin de semana del Día de Acción de Gracias, estableciendo récords con $221 millones de dólares en cines de Norteamérica, según estimaciones de los estudios el domingo. Eso, combinado con “Wicked” y “Gladiator II”, resultó en un fin de semana sin precedentes en los cines y una confluencia de éxitos de taquilla más típica de finales de diciembre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Las expectativas eran altas para “Moana 2″ de Walt Disney Co., pero la película —originalmente planeada como una serie para Disney+ antes de ser redirigida a la gran pantalla— superó todas las predicciones.

Su estreno de cinco días estableció un récord para el cine durante el feriado de Acción de Gracias. El registro anterior fue de $125 millones para “Frozen 2” en su segunda semana de estreno en 2019. “Moana 2″ acumula $386 millones a nivel mundial, el segundo mejor lanzamiento internacional del año.

Al mismo tiempo, “Wicked” se mantiene. El musical de Universal Pictures recaudó $117.5 millones durante el fin de semana de cinco días, elevando su total global de dos semanas a $359.2 millones. Sin tener en cuenta la inflación, “Wicked” es ahora la adaptación de Broadway más taquillera superando a “Grease”, de 1978.

“Gladiator II”, por su parte, siguió en la lucha, con una caída del 44% desde su fin de semana de estreno. La secuela de Ridley Scott a la ganadora del Oscar a la mejor película recaudó $44 millones de dólares en su segundo fin de semana. Aunque su elevado costo de $250 millones hará que la rentabilidad sea un desafío, “Gladiator II” ha recaudado rápidamente $320 millones a nivel mundial.

La productora 20th Century Studios difundió el lunes el tráiler oficial de "Avatar: The Way of Water", la segunda parte de la saga más taquillera de la historia que se estrenará el próximo 16 de diciembre.

Esas tres películas llevaron la taquilla total del fin de semana de Thanksgiving a un récord de $420 millones en ventas de entradas, según Comscore, más de $100 millones más que nunca antes.

Para una industria que ha sido golpeada en los últimos años por la pandemia, paros laborales y la agitación causada por el streaming, fue un fin de semana triunfal que mostró el poder aún potente de la máquina de éxitos de taquilla de Hollywood.

Venta estimada de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Moana 2”, $135 millones de dólares.

2. “Wicked”, $80 millones de dólares.

3. “Gladiator II” $30.7 millones de dólares.

4. “Red One”, $12.9 millones de dólares.

5. “The Best Christmas Pageant Ever”, $3.3 millones de dólares.

6. “Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin”, $2.4 millones de dólares.

7. “Venom: The Last Dance”, $2.2 millones de dólares.

8. “Heretic”, $956,797 dólares.

9. “The Wild Robot”, $670,000 dólares.

10. “A Real Pain”, $665,000 dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.