Epic Universe abrirá portales a varios mundos emocionantes en el 2025

Portales a mundos extraordinarios

Celestial Park también servirá como puerta de entrada a cuatro mundos adicionales dentro de Epic Universe:



1. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: Una combinación única del París mágico de los años 20 de las películas de Fantastic Beasts y el icónico Ministerio de Magia británico.



2. SUPER NINTENDO WORLD: Una inmersión en los universos de Mario, Luigi, la Princesa Peach y Donkey Kong.



3. How to Train Your Dragon – Isle of Berk: Un mundo vibrante basado en la popular franquicia de películas.



4. Dark Universe: Un territorio misterioso lleno de mitos y monstruos.