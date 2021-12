¿Cuánto dinero gana Mariah Carey cada vez que suena “All I Want for Christmas Is You”?

CALIFORNIA - Mariah Carey, también conocida como la "Reina de la Navidad", marcó el comienzo no oficial de la temporada navideña con "All I Want for Christmas is you" haciendo su regreso anual a las listas de música.

El himno navideño debutó a principios de este mes en las listas globales de Billboard en el puesto 105 con 11.7 millones de transmisiones y casi 3,000 unidades vendidas en solo una semana.

"All I Want for Christmas is You" se convirtió rápidamente en un éxito en el primer álbum navideño de Carey, y ha encabezado las listas de éxitos en cada temporada navideña desde que se lanzó hace 27 años en 1994. La popularidad de la canción y la anticipación de su transmisión se han disparado en el pasado.

Un análisis reciente de NBC News de los datos de Last.fm de los últimos 15 años encontró que la audiencia de la canción ha aumentado desde finales de noviembre hasta Halloween, con millones de personas transmitiendo el éxito cada temporada navideña.

Entonces, ¿cuánto dinero gana Mariah Carey cuando se transmite su canción?

Las vacaciones son lucrativas para la "Reina de la Navidad". Con más de 11 millones de reproducciones en solo la primera semana de noviembre, muchos se preguntan cuánto dinero gana cada temporada navideña cuando se transmite su canción.

Según MRC Data, un proveedor de análisis para el negocio de la música, "All I Want for Christmas is you" se ha transmitido más de 31.5 millones de veces este año, hasta ahora, y casi 683 millones de veces desde 2010. El análisis totalizó las transmisiones de Spotify, Apple, Amazon, Pandora, YouTube y TIDAL.

Los servicios de música digital pagan a los artistas varias tarifas basadas en acuerdos de término individuales para transmitir su música en sus plataformas.

Apple dice que su tasa promedio por reproducción es de $0.01, mientras que Spotify dice que pagan a los artistas hasta dos tercios de cada dólar que ganan con la música.

Con base en estas tarifas de pago promedio, Carey habría ganado alrededor de $1.9 millones de las transmisiones por su éxito festivo en 2020 y $1.7 millones en 2019. La cantante está actualmente en camino de ganar aún más con las transmisiones durante la temporada navideña de 2021.

Las estimaciones solo tienen en cuenta las corrientes. Es posible que Carey también haya aprovechado las ventas de álbumes, descargas, licencias y otras regalías.

A pesar de estar en la cima de las listas año tras año, "All I Want for Christmas is you" finalmente alcanzó el número 1 en el Hot 100 de Billboard en 2019, 25 años después de su lanzamiento.