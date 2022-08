Fiscalía: pandilla asaltaba las casas de Mariah Carey y otras celebridades que alardeaban posesiones caras en las redes

ATLANTA, Georgia — Una fiscal anunció el lunes una extensa acusación contra miembros de lo que dijo es una pandilla callejera violenta que ha estado atacando las casas del área de Atlanta de atletas famosos, artistas y otras personas que hacen alarde de posesiones caras en las redes sociales.

La cantante Mariah Carey, Marlo Hampton de "The Real Housewives of Atlanta", el jugador de Atlanta United Brad Guzan y Calvin Ridley de los Atlanta Falcons fueron asaltados en sus casas, dice la acusación. La acusación formal de 220 cargos se presentó el 22 de agosto y acusa a 26 personas, la mayoría de las cuales están acusadas de violar las leyes contra las pandillas y el crimen organizado de Georgia.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dijo que los delitos alegados en la acusación (robo de auto, secuestro, robo a mano armada, tiroteos, allanamiento de morada) fueron cometidos por miembros de la pandilla Drug Rich, que según ella comenzó a surgir en 2016 en un condado vecino. Además de los objetivos de las celebridades, las personas influyentes en las redes sociales también fueron víctimas de allanamientos de morada y robos, dijo Willis.

“Lo que hacen es dirigirse a las personas que muestran su riqueza en las redes sociales”, dijo. “Así que tengo un mensaje para el público: donde es divertido poner tus cosas en las redes sociales y presumir, desafortunadamente estas pandillas se están volviendo más inteligentes, más sofisticadas en la forma en que te atacan”.

Pero Willis también tenía un mensaje para los presuntos pandilleros: “Si pensabas que Fulton era un buen condado para llevar tu crimen, para llevar tu violencia, estás equivocado y vas a sufrir las consecuencias y hoy es el comienzo de algunos de esas consecuencias.”

Willis dijo que la acusación, presentada la semana pasada, representaba una colaboración entre diferentes agencias de aplicación de la ley que trabajaban juntas. Tomar medidas enérgicas contra las pandillas es una prioridad para Willis, y dijo que tiene la intención de imponer penas severas a las personas involucradas en actividades violentas de pandillas.

“No voy a negociar con pandilleros. No voy a permitir súplicas”, dijo. “Te vamos a encontrar, te vamos a condenar y te vamos a enviar a prisión por el resto de tus días, y no me voy a disculpar por eso”.

