El actor John Krasinski, el hombre vivo más sexy de 2024 según la revista People

NUEVA YORK - El actor John Krasinski fue nombrado el hombre vivo más sexy de 2024 por la revista People, que publica en su nuevo número de esta semana una entrevista y su fotografía en la portada.

Según la publicación estadounidense, Krasinki no estaba muy seguro de qué pensar cuando se enteró de que lo iban a coronar como el hombre vivo más sexy de 2024.

“En realidad, me quedé sin palabras de inmediato. No se me ocurrió nada”, dijo. "Tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me suelo despertar, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre vivo más sexy?’, bromea.

El popular actor de las series "The Office" o "Jack Ryan", de 45 años, se define como un esposo y padre de familia que se da atracones de documentales de Netflix y disfruta de los cuentos que lee para dormir a sus hijos.

El actor, que vive en Brooklyn con su esposa, con la que se casó hace 14 años, la actriz Emily Blunt, de 41 años, y sus hijas Hazel, de 10 años, y Violet, de 8, dice que Blunt estaba "muy emocionada" cuando escuchó la gran noticia.

Aplaudido por su papel durante nueve años como Jim Halpert en la exitosa serie "The Office", coescribió, dirigió y protagonizó junto a Blunt el thriller de 2018 "A Quiet Place".

Su éxito generó dos secuelas, pero Krasinski se puso posteriormente en forma para interpretar al protagonista Jack Ryan durante cuatro temporadas en la popular serie de Prime Video, que ahora se convertirá en una película.

Cada año, desde 1985, la revista estadounidense elige al que denomina el hombre vivo más sexy del planeta, título que con anterioridad ha otorgado al cantante John Legend y a los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.

