“Le disparé”: sospechoso de asesinar al actor Jonathan Joss habría confesado a la policía

SAN ANTONIO, Texas — El sospechoso del asesinato del actor Jonathan Joss Gonzales, que recibió un disparo mortal frente su hogar en San Antonio, Texas, habría confesado a las autoridades que fue él quien le disparó tras una discusión.

El actor, conocido por su papel en series como "King of the Hill" y la comedia "Parks and Recreation", fue encontrado alrededor de las 7:20 p.m. cerca de la carretera por la policía de San Antonio tras recibir reportes de un tiroteo en curso.

El sospechoso, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, 56 años, fue detenido sin incidentes por los oficiales. De acuerdo con el informe policial, Álvarez Ceja confesó de inmediato a los policías y presuntamente les dijo “le disparé”. Las autoridades confiscaron el arma utilizada, lee el reporte policíaco.

Según el informe, una mujer que había conducido desde Austin con la víctima y otra persona para revisar el correo en una antigua residencia vio al sospechoso llegar y aparcar detrás de su vehículo.

El reporte policiaco indica que la mujer presenció una discusión entre Joss Gonzales y Álvarez Ceja durante la cual el sospechoso amenazó con un arma antes de disparar.

El sospechoso fue trasladado a un centro de detención bajo cargos de asesinato. Este martes fue liberado bajo fianza.

Los registros de la policía de San Antonio muestran que se hicieron 48 llamadas a la policía desde enero de 2024 hasta el fin de semana en relación con la residencia de Joss.

El lunes por la tarde, la policía de San Antonio anunció que no hay pruebas de que se trate de un delito de odio, tras una declaración emitida por el marido de Joss Gonzales, Tristan Kern, en la que afirmaba que él y Joss se habían enfrentado anteriormente a acoso, en gran parte "abiertamente homofóbico" por sus vecinos.

"A pesar de las afirmaciones en línea de que se trata de un delito de odio, la investigación no ha encontrado pruebas que indiquen que el asesinato esté relacionado con su orientación sexual", decía el comunicado.

La policía de San Antonio dejó en claro que la investigación sigue activa y por el interés que esto ha causado estarán compartiendo actualizaciones cuando estén disponibles.