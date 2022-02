Telemundo anuncia una amplia cobertura del Súper Bowl desde Los Ángeles

MIAMI - Telemundo promete una cobertura completa y multiplataforma del Súper Bowl LVI desde Los Ángeles, antes de la presentación exclusiva en español del evento deportivo, con los Rams en casa enfrentando a los Bengals de Cincinnati el domingo 13 de febrero en Telemundo y Universo, y por streaming en TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

Con múltiples sets en la ciudad y dentro del Estadio SoFi, Telemundo desplegará una alineación de programas de noticias y entretenimiento de la cadena para optimizar su programación originada en el propio lugar. La cobertura de la semana del Súper Bowl incluirá noticias y actualizaciones de los principales talentos de noticias, entretenimiento y deportes de la cadena, así como de reporteros y analistas. La cobertura culmina con el domingo del Súper Bowl, con la primera transmisión de este evento en una cadena de televisión abierta en español en los Estados Unidos de la historia.

La presencia de la cadena en Los Ángeles comienza con "En casa con Telemundo", en vivo desde la Plaza México a partir de este miércoles, al aire a las 11:00 a.m. y a las 2:00 p.m. (hora del este) durante los días de la semana, con los presentadores Ana Jurka y Carlos Adyan. El domingo, un especial del Súper Bowl LVI –"Fiesta del Súper Bowl LVI, En casa con Telemundo"– se transmitirá en vivo de costa a costa a las 2:00 p.m. (hora del este) con Carlos Adyan y Álix Aspe desde la Plaza México y Jorge Bernal en Miami.

Adicionalmente, el programa matutino de la cadena, "hoy Día", así como su galardonado noticiero diario, "Noticias Telemundo", y la principal revista informativa, "Al rojo vivo", se transmitirán desde Los Ángeles. El sábado y el domingo, el programa nocturno de noticias deportivas y de entretenimiento de Telemundo, "Zona mixta", se producirá desde el set principal con el Estadio SoFi como telón de fondo a las 11:30 p.m. (hora del este).

Un equipo de los mejores talentos al aire, comentaristas y analistas deportivos de la cadena estará presente en el lugar para ofrecer una cobertura continua desde el set principal, con el Estadio SoFi como telón de fondo. Al frente de la cobertura estará el ganador del premio Emmy, Miguel Gurwitz, junto con Ana Jurka, Karim Mendiburu y, como invitado especial, el exjugador de los Cardinals de Arizona, Rolando Cantú. Carlos Mauricio Ramírez se encargará de narrar las jugadas y Jorge Andrés, junto a Cantú, de los análisis del partido. Ariana Figuera estará reportando desde el terreno de juego.

PROGRAMACIÓN Y CONTENIDO ADICIONAL

Como parte de esta cobertura completa, Telemundo ofrecerá contenido continuo generado en Los Ángeles y cubrirá los distintos aspectos de la semana deportiva, incluyendo adelantos al juego del Súper Bowl y análisis de expertos sobre el partido, los jugadores y los entrenadores, además de entrevistas especiales. Alfredo Lomeli e Ivana Rojas reportarán desde la NFL FanZone y la Tailgate Party, y Karim Mendiburu presentará lo Mejor de la NFL Experience, con entrevistas de exjugadores de la NFL.

Además, Telemundo brindará cobertura a eventos y actividades del Súper Bowl relevantes para la audiencia hispana como los premios Hispanic Heritage Youth Sports Awards y el Festival NFL Play Football 2022, entre otros, que se destacan a continuación:

La Serie NFL Snap Music en la NFL Experience presentará una entrevista con el rapero mexicano Gera MX.

"Orígenes: Una colección de la NFL" destaca a los artistas que conforman el tejido de la ciudad anfitriona y la cadena entrevistará a la colaboradora de la moda latina de Los Ángeles, Bella Doña, una de las cuatro diseñadoras locales seleccionadas para crear la primera mercancía del Súper Bowl.

"Se habla NFL: Edición Súper Bowl", presentada por Freddy Lomeli, se transmitirá el sábado 19 de febrero en todas las plataformas de medios sociales de Telemundo Deportes.

COBERTURA DEL DOMINGO DEL SÚPER BOWL

La programación deportiva del domingo del Súper Bowl comienza con una doble cartelera de la Liga Premier, presentando al Tottenham vs. Wolverhampton con un programa previo al partido a las 8:30 a.m. (hora del este) con el pitazo inicial a las 8:55 a.m. (hora del este). Le sigue el Leicester City vs. West Ham, con un programa previo al partido a las 11:00 a.m. (hora del este) con el pitazo inicial a las 11:30 a.m. (hora del este). La cobertura concluye con un programa de 30 minutos después del partido, a la 1:30 p.m. (hora del este). Todos saldrán al aire en Telemundo y por streaming en TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

La celebración del domingo del Súper Bowl y la cobertura previa al juego comienzan a las 2:00 p.m. (hora del este) desde la Plaza México con el especial "Fiesta del Súper Bowl, En casa con Telemundo", que dará paso a un programa anterior al juego a partir de las 5:00 p.m. (hora del este), con análisis y discusiones con miras al juego, así como aspectos destacados en torno al compromiso de la NFL de atender a los fanáticos latinos. Además, el legendario comentarista de fútbol, Andrés Cantor, hará una aparición especial en el set.

La presentación exclusiva en español de Telemundo del Súper Bowl LVI comienza a las 6:30 p.m. (hora del este) en Telemundo y Universo, y se transmitirá en TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.