Flotando por el río Salado. . . caminando por el desierto de Sonora. . . acampar en el parque regional de Usery Mountain. . . . No hay escasez de alegría en Mesa, AZ. (Y estas son solo las actividades al aire libre). ¿Pero ha considerado el ciclismo? Debieras. Como mínimo, súbase a una bicicleta para llegar a las aventuras anteriores.

No es casualidad que la Liga de Ciclistas Estadounidenses haya nombrado a Mesa como la Ciudad Amiga de las Bicicletas de nivel bronce (una lista que incluye maravillas como Boulder, CO y San Luis Obispo, CA). Al igual que estas ciudades, Mesa se ubica como el paraíso para los vehículos de dos ruedas. Este es el por qué:

El clima: Tanto Sol…. En promedio, Mesa recibe 301 días de sol al año. En enero, la temperatura alta promedio sube a 66 grados. Es cierto que el sol se pone un poco brutal durante los meses de verano: la temperatura promedio de Julio alcanza los 105 grados. Pero luego, como dicen, ¡es un calor seco! (La buena noticia: el mínimo promedio de ese mes cae a 77 grados más amigable para los ciclistas).

Dios mío…., ¿has mirado afuera? Los bosques de cactus, la Cumbre de Hierro Plano, el Camino de la Cueva del Viento, los paisajes naturales de la zona están esperando para dejarlo sin aliento. Mesa está llena de paisajes desérticos hechos para andar en bicicleta, al igual que el terreno mayormente plano de la ciudad.

Para el gusto, los colores: es cierto, gran parte del área no tiene colinas. Aún así, hay algo de variedad para los ciclistas. Hay senderos para ciclismo de montaña y ciclismo electrónico, junto con senderos para quienes viajan en bicicleta. Realmente, Mesa no es solo una ciudad de una bicicleta.

Amigable para las bicicletas: unas 45 rutas ciclistas que abarcan más de 1,000 millas mapeadas atraviesan Mesa. Algunos se sientan en la altitud cero; otros se posan a 1,125 pies. (Puede explorar los senderos en este mapa de senderos para bicicletas.) El sendero pavimentado de Río Salado, por ejemplo, corre 10.5 millas a lo largo de ambas orillas del río, hacia Tempe, conectando cientos de millas de senderos fuera de la calle. Si eso no es suficiente para convencerte de que te subas a la silla de montar, considera que algunos eventos están diseñados solo para ciclistas. Por ejemplo, hay un Ride-In Movies at the Park, que suceden cada otoño en varios sitios de recreación (es esencialmente películas para conducir en bicicleta, aunque los caminantes también son bienvenidos). Y para los verdaderos entusiastas, está el anual CycloMesa: Unchained Bike Festival, que ha presentado espectáculos de bicicletas, un espectáculo de BMX, una tirolina, un callejón de comida, música en vivo y más.

Recursos para el ciclista serio: aquellos que quieran llevar su bicicleta al próximo nivel simplemente pueden ir al lado. Las comunidades cercanas como Tempe y Phoenix albergan clubes de bicicletas, tiendas de bicicletas, grupos de defensa y más.

La Ciudad de Mesa quiere crear la mejor experiencia de transporte para residentes y visitantes por igual, ya sea en senderos para bicicletas, carreteras o senderos para caminar. Visite Mesa Moves para que la ciudad sepa qué tipo de infraestructura desea.

