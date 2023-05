Medios: Lionel Messi no renovará contrato con el PSG

El astro mundial del fútbol, el argentino Lionel Messi, no renovará contrato con el PSG, según reportan varios medios como Clarín, The New York Times y ESPN, entre otros.

El lunes, Messi debía entrenar con su equipo pero en cambio, el astro argentino se encontraba en Arabia Saudí, sosteniendo un halcón blanco en su brazo, presenciando una demostración de tejido de palmeras y visitando el Museo del Caballo Árabe, todo como parte del contrato de promoción turística que firmó con la nación de Medio Oriente, según AP.

A raíz del viaje sin autorización, Messi, de 36 años, fue suspendido dos semanas.

Según Clarín, Messi ya tenía decidido no renovar el contrato con el PSG aún antes del polémico viaje y la consiguiente sanción.

El alejamiento de Messi del PSG pondría fin a una turbulenta relación desde su inicio.

El capitán de la Albiceleste nunca quiso jugar para el PSG, club propiedad de Qatar Sports Investments, pero no tuvo otra opción que hacerlo en 2021, luego que el Barcelona, el club de sus amores, se vio asfixiado por un desastre financiero del cual aún no sale.

De inmediato, Messi quedó en la telaraña de los qataríes, dado que QSI es una subsidiaria del fondo soberano del emirato y con ello abrió la puerta para que se le acusara de “sportswashing”, según reporta AP..

Messi se metió en una situación más delicada el año pasado, apenas meses antes del Mundial de Qatar, cuando aceptó convertirse esencialmente en un embajador de Arabia Saudí.

Así que su viaje de esta semana al reinado, que decidió pese a no contar con el permiso del PSG y durante días en el que se le pidió al plantel entrenarse tras la derrota como local 3-1 ante Lorient el domingo.

Según el diario francés L’Equipe, el técnico del PSG Christophe Galtier le había prometido a los jugadores darles libre el lunes y martes si vencían a Lorient. En cambio, el equipo entrenó el lunes y recibió descanso el martes.

A raíz de la suspensión de Messi, la Autoridad de Turismo de Arabia Saudí difundió una voluminoso comunicado para detallar las actividades de alguien al que describió “icono del fútbol”, acompañado por su familia, durante un día en el que se suponía iba a estar en Francia.

La expedición incluyó “dar de comer a las gacelas árabes autóctonas” y que la familia Messi aparentemente quedó “encantada por la autenticidad y la arquitectura de At-Turaif y la belleza de los caballos árabes”.

“La visita de Messi a Arabia Saudí estuvo repleta de emocionantes actividades para toda la familia”, se vanaglorió la autoridad de turismo.

Su contrato finalizará al término de esta temporada y la incertidumbre rodea su próximo destino.

Según versiones de prensa, se habla de jugar en la MLS con el Inter Miami, que tiene a David Beckam entre sus dueños. También se conjetura sobre una vuelta al Barcelona y, naturalmente, irse al fútbol saudí, posiblemente con Al-Hilal, de recibir una alucinante oferta de dinero.