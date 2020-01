Kobe, la estrella que apoyó el basquetbol femenil en Arizona

PHOENIX – Ya sea ganando campeonatos de la NBA, asegurando el oro olímpico o siendo embajador del deporte internacional, el impacto de Kobe Bryant fue muy amplio .

Eso incluye el apoyo al basquetbol femenil .

Ann Meyers, Drysdale, vicepresidenta del equipo Phoenix Mercury tiene muy claro el impacto que dejó la estrella. "Steph Curry, Vincent Carter o LeBron James… todos ellos tienen hijas pero ninguno se involucra. No apoyan la WNBA, ni apoyan a las mujeres en los deportes. Pueden hablar sobre eso pero no va más allá de las palabras. No se involucran como lo hacía Kobe

El apoyo de Bryant al basquetbol femenil incluyó asistir al juego de estrellas de la WNBA acompañado de su hija en 2019 y hacerse amigo de la estrella de Oregon Sabrina Ionescu.

Es increíble tener ese respaldo de uno de los mejores de la historia” declaró Charli Turner Thorn entrenadora del equipo femenil de la Universidad Estatal de Arizona, quien creció como una gran fanática de los LA Lakers.

Es interesante cuando personas realmente poderosas, realmente exitosas o talentosas tienen hijas, porque durante mucho tiempo, claramente, los deportes fueron dominados por hombres… Cuando una persona así reconoce y aprecia el juego femenil, es asombroso. Ayuda mucho. Charli Turner Thorn, entrenadora del equipo femenil de la Universidad Estatal de Arizona

Las jugadoras demuestran un enorme aprecio hacia Bryant, la estrella de ASU Reili Richardson confesó que cuando era niña se compraba un nuevo par de los tennis Nike de Kobe cada dos semanas.

Richardson se encontró con Bryant en una tienda en California, estaba tan emocionada que no pudo acercarse a uno de los mejores y siguió yendo a esa tienda con la esperanza de encontrarlo una vez más.