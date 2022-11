Copa Mundial 2022: Hoy, Ecuador vs Senegal; aquí todos los detalles

Este martes, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Ecuador se enfrenta a Senegal en el estadio Khalifa International, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo A, en el que también están Países Bajos y Catar, comienza a la 10 a.m. ET / 9 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Cuesta imaginar que Enner Valencia se vaya a perder uno de los partidos más importantes de su vida. A pesar de que una lesión en una rodilla le atormenta en Catar, el talismán de Ecuador sabe que su selección se juega este martes contra Senegal su continuidad en la Copa del Mundo.

Valencia, de 33 años y que comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial con el francés Kylian Mbappé con tres dianas, se resintió contra Países Bajos del esguince en la rodilla izquierda que sufrió días antes ante Catar. Metió el doblete del triunfo en el estreno y el tanto del 1-1 ante los neerlandeses.

El jugador del Fenerbahce turco aseguró que el médico le dio luz verde para jugar contra Países Bajos y que durante ese choque sintió dolor. Terminó tendido en el césped a pocos minutos del final.

“Tenemos que hacer una buena recuperación y esperemos poder llegar bien al partido”, afirmó tras ese partido. Posteriormente, envió un mensaje a la afición por Twitter: “Sigue confiando! Que seguiremos luchando”.

El técnico de los ecuatorianos, el argentino Gustavo Alfaro, dijo en la víspera del encuentro que “por suerte” la lesión de Valencia no comprometió sus ligamentos ni sus meniscos.

“Todas las resonancias magnéticas (indicaron) que no había otra lesión que fuera ese esguince”, subrayó.

“De la misma manera que Enner tiene un esguince de rodilla tiene un corazón pintado por la Tri”, destacó el estratega. “Y eso lo empuja a querer estar permanentemente en cada batalla que la Tri pueda jugar. El liderazgo de nuestro capitán es esencial”.

Cody Gakpo y Enner Valencía marcáron gols para los Paises Bajos y Ecuador. Los goles aquí

Agregó que tratarán de recuperarlo para que pueda iniciar el partido o para que “esté en el momento en que pueda estar. Pero tengo confianza, apelando a su corazón, de que va a querer estar”.

Gracias a la furia goleadora del capitán, Ecuador comparte la cima del Grupo A con Países Bajos, con cuatro puntos cada uno. Senegal tiene tres y Catar ya está eliminada tras encajar dos derrotas.

A la selección sudamericana le bastará un empate para avanzar a octavos de final por segunda ocasión en cuatro viajes mundialistas. La primera fue en Alemania 2006.

El campeón africano, por su parte, espera superar al menos la primera instancia en su tercera participación en una Copa del Mundo. En Rusia no lo logró, pero hace 20 años, en Corea y Japón, dio la sorpresa al derrotar a la entonces campeona vigente Francia en primera ronda y llegar a cuartos.

Ante Senegal, Ecuador podría seguir apostando por un ataque liderado por Valencia y Michael Estrada, complementados por el extremo Gonzalo Plata y por los laterales Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. La interrogante está en quién sustituirá en la segunda línea de volantes a Jhegson Méndez, quien no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. José Cifuentes y Carlos Gruezo tienen opciones.

Senegal no trajo a Catar a su estrella Sadio Mané por lesión pero, ante la anfitriona, sus delanteros Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng pusieron los goles para imponerse 3-1.

Alfaro resaltó lo hecho hasta ahora por Senegal pese a la ausencia de su jugador más importante. Pero Alfaro espera un partido bastante

“En nuestra mente está ir a ganar”, manifestó.