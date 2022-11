Entretiempo: En una ráfaga de goles, Serbia se pone 2-1 frente a Camerún

Camerún se enfrenta a Serbia este lunes en el estadio Al Janoub, en Al Wakrah. El partido correspondiente al Grupo G, en el que también están Brasil y Suiza, comenzó a la 5 a.m. ET / 4 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

En un entretenido partido de ida y vuelta, Serbia derrotaba por 2-1 a Camerún al final del primer tiempo.

Con un ritmo más lento pero muy organizados, los europeos habían controlado mejor el balón, buscando a base de centros a sus jugadores de mayor altura. Los africanos eran pura dinámica y velocidad; cada vez que recuperaban el balón se lanzaban al ataque.

Quizás el punto más bajo de los Leones Indomables era su defensa: el segundo gol de las Águilas Blancas llegó por una mala salida de los africanos, que regalaron el balón.

EL PRIMER TIEMPO DE CAMERÚN VS. SERBIA

Ambos equipos arrancaron con todo el partido ya que tenían a priori la necesidad de conseguir puntos para seguir con chances de avanzar a la próxima fase de la Copa Mundial.

Camerún mostraba mucha intensidad, especialmente para tratar de recuperar el balón con una presión alta y salir jugando rápido de contragolpe en los primeros minutos del juego.

Milinkovic-Savic anota el segundo para serbia.

A pesar de ello, la primera situación de peligro la tuvo Serbia en la cabeza de Mitrovic, su centrodelantero, a los 6 minutos de juego, cuando su cabezazo se fue por encima del larguero.

De nuevo a los 10 minutos, Mitrovic tuvo una chance clarísima luego de escapar por derecha, eludir a un jugador camerunés y rematar fuerte, pero su disparo se estrelló en el palo derecho del portero.

Gol de Pavlovic que empata el partido contra camerún.

A los 17 minutos, el delantero del Fulham inglés tuvo otra oportunidad de abrir el marcador después de un centro y una carambola en el área por parte de dos jugadores cameruneses que terminó con el balón en los pies del 9 de Serbia, que definió muy desviado.

Camerún respondió con una buena llegada de Kunde a los 19 minutos, cuando el centrocampista se escapó por derecha y remató fuerte cruzado, pero su disparo fue desviado por el portero Milinkovic-Savic.

Jean-Charles Castelletto anota para camerún a los 29 minutos.

Serbia jugaba mejor y dominaba el balón pero fue Camerún quien pegó primero: un centro de izquierda terminó en los pies del defensa Castelletto, que simplemente tuvo que empujarla para poner el 1-0 de los africanos a los 29 minutos.

Los Leones Indomables de Camerún tenían menos el balón, pero salían disparados hacia el frente con cada recuperación.

De nuevo Camerún tuvo otro contraataque que casi termina en gol a los 43 minutos, cuando Kunde, autor del primer gol, robó el balón y salió como una flecha hacia el arco serbio, pero el portero pudo desviar el remate.

Mitrovic la estampa en el poste y se salva Camerún.

En el descuento del primer tiempo, a los 46, el gigantesco defensa serbio Pablovic puso de cabeza el empate 1-1 para su selección y le dio vida a todo un país.

Otra vez en el descuento, a los 48 minutos, Camerún mostró las flaquezas en su defensa y los europeos no perdonaron: el centrocampista Milinkovic-Savid aprovechó una mala salida de los africanos, tomó el balón y disparó rasante al palo izquierdo de Mboka para el 2-1 de Serbia.

LA PREVIA: ASÍ LLEGABAN CAMERÚN Y SERBIA AL PARTIDO

Tras arrancar con derrotas y con su casillero todavía a cero, tanto Camerún como Serbia necesitan que sus delanteros estén a punto para su duelo por el Grupo G de este lunes.

“El nivel más alto no perdona”, dijo el seleccionador de Camerún, Rigobert Song, tras perder por 1-0 ante Suiza. “Ya no tenemos margen de error y vamos a ir a por todas”.

Serbia cuenta con un buen rematador, el ariete de Juventus Dusan Vlahovic, pero acaba de recuperarse de una lesión en la ingle. Si sale en el once titular, el técnico Dragan Stojkovic podría emparejarlo con Aleksandar Mitrovic.

Mitrovic lleva 50 goles con la selección y su remate de cabeza en el último minuto contra Portugal en Lisboa en 2021 clasificó a los serbios para Catar y envió a los portugueses al repechaje. Salió de inicio en la derrota por 2-0 ante Brasil, pero se le vio cansado, igual que a Vlahovic cuando saltó al campo.

Stojkovic confía en que el extremo izquierdo de la Juventus Filip Kostic esté en condiciones de ser titular. Si lo está, y los tres delanteros juegan con el mediocentro del Lazio Sergej Milinkovic-Savic por detrás, el arquero camerunés Andre Onana, que también juega en la Serie A con el Inter de Milán, podría tener una tarde movida.

Camerún podría alinear también un tridente en ataque, con Bryan Mbeumo a la derecha del ariete Eric Maxim Choupo-Moting y Karl Toko Ekambi a su izquierda. Toko Ekambi anotó cinco tantos en la Copa Africana de Naciones el año pasado, cuando los Leones Indomables llegaron a las semifinales.

El presidente de la Federación de Camerún se animó a revelar sus favoritos para llegar a la Final de la Copa del Mundo. ¡No lo podrás creer!

Choupo-Moting, de 33 años, ha renacido en el Bayern Munich desde la salida de Robert Lewandowski al Barcelona, con 11 dianas en 16 encuentros. Song aspira a firmar su tanto número 20 como internacional en el estadio Al Janoub.

Andre-Frank Zambo Anguissa ha sido la revelación del año en el centro del campo para el líder de la liga italiana, Napoli, y será clave para frenar a Milinkovic-Savic, que debería asumir una posición más retrasada si Serbia opta por dos delanteros de inicio.

Una derrota dejaría a Serbia fuera si Brasil no se impone a Suiza en el otro choque del grupo, mientras que Camerún quedaría eliminado si cae y los suizos no ganan.